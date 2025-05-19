Что такое автоматическое возобновление договора и каковы его условия

В соответствии со статьей 126-1 Земельного кодекса Украины договором аренды земли может устанавливаться условие о возобновлении такого договора, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Если договор аренды земли содержит условие о его возобновлении после окончания срока, на который он заключен, этот договор возобновляется на такой же срок и на таких же условиях.

Какие бывают условия автоматического возобновления:

Договор содержит условие о возобновлении в соответствии со статьей 126-1 ЗКУ;

Стороны не подали заявление к регистратору об исключении из Государственного реестра прав на недвижимое имущество сведений о возобновлении договора.

Важно! Правила, определены статьей 126-1 Земельного кодекса Украины, распространяются на договоры аренды земли, заключены или изменены после 16 января 2020, а возобновление договоров аренды земли, заключенных до этой даты осуществляется на условиях, определенных такими договорами, по правилам, действующими на момент их заключения.

Как избежать автоматического возобновления

Для этого надо предусмотреть в договоре запрет автоматического возобновления в соответствии со статьей 126-1 ЗКУ.

Если договором предусмотрено автоматическое обновление, то обратиться к регистратору не позднее чем за месяц до даты окончания действия такого договора, подать в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество заявление об исключении из этого реестра сведений о возобновлении договора.