Будівельними нормами врегульовано, яка має бути відстань від паркану до певних рослин. Йдеться, зокрема, про дерева та кущі.

Як близько до паркану можна садити кущі?

Відстань від куща чи дерева до забору відрегульована нормами від 2019 року. Відповідно, вони застосовуються для рослин з цього часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

Важливо! Ці норми набули чинності 1 жовтня 2019 року.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, відстань від дерев та кущів до сусідської ділянки має бути така:

відстань від паркану до висаджених кущів має бути – щонайменше 1 метр;

стовбурів дерев – як мінімум 4 – 6 метрів.

Як розрахувати точну відстань? При розрахунку точної відстані, потрібно враховувати діаметр крони. Її об'єм має "вписуватись" у цей відрізок. Згідно з нормами, відстань від сусідської ділянки до стовбура повинна бути не менш як половина діаметра крони.

Що ще важливо знати власникам земельної ділянки у 2025?