Важливо знати: як близько до сусідської ділянки можна садити кущі
- Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, відстань від паркану до висаджених кущів повинна бути щонайменше 1 метр, а для дерев - мінімум 4-6 метрів.
- Відстань від сусідської ділянки до стовбура повинна бути не менш як половина діаметра крони дерева.
Будівельними нормами врегульовано, яка має бути відстань від паркану до певних рослин. Йдеться, зокрема, про дерева та кущі.
Як близько до паркану можна садити кущі?
Відстань від куща чи дерева до забору відрегульована нормами від 2019 року. Відповідно, вони застосовуються для рослин з цього часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.
Читайте також Найнижчий показник із вересня 2015 року: ціни на популярний продукт суттєво впали
Важливо! Ці норми набули чинності 1 жовтня 2019 року.
Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, відстань від дерев та кущів до сусідської ділянки має бути така:
- відстань від паркану до висаджених кущів має бути – щонайменше 1 метр;
- стовбурів дерев – як мінімум 4 – 6 метрів.
Як розрахувати точну відстань?
При розрахунку точної відстані, потрібно враховувати діаметр крони. Її об'єм має "вписуватись" у цей відрізок. Згідно з нормами, відстань від сусідської ділянки до стовбура повинна бути не менш як половина діаметра крони.
Що ще важливо знати власникам земельної ділянки у 2025?
Земельний податок розраховується індивідуально. При його визначенні потрібно враховувати, зокрема, площу ділянки.
Українці мають право приватизовувати не всі ділянки. Наприклад, у приватну власність не можуть передаватись землі населених пунктів для загального користування.
Земля під приватним будинком належить особі, яка набула право власності на об'єкт нерухомого майна, розміщений на ній. Адже в Україні діє принцип єдності будинку та ділянки.