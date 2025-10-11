Як близько до паркану можна садити кущі?

Відстань від куща чи дерева до забору відрегульована нормами від 2019 року. Відповідно, вони застосовуються для рослин з цього часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

Важливо! Ці норми набули чинності 1 жовтня 2019 року.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019, відстань від дерев та кущів до сусідської ділянки має бути така:

відстань від паркану до висаджених кущів має бути – щонайменше 1 метр;

стовбурів дерев – як мінімум 4 – 6 метрів.

Як розрахувати точну відстань? При розрахунку точної відстані, потрібно враховувати діаметр крони. Її об'єм має "вписуватись" у цей відрізок. Згідно з нормами, відстань від сусідської ділянки до стовбура повинна бути не менш як половина діаметра крони.

