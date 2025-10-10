Що відбувається з цінами на рис?

Подібна подія сигналізує про можливе зниження вартості продуктів для домогосподарств і країн, залежних від імпорту, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Оптові ціни на тайський білий рис із вмістом 5% битих зерен знизилися на 1,9% – до 355 доларів за тонну, за даними Асоціації експортерів рису Таїланду,

– йдеться у матеріалі.

Це – найнижчий показник із вересня 2015 року. Зниження відбулося на тлі планів Філіппін – найбільшого у світі покупця рису – продовжити обмеження на імпорт, щоб підтримати місцевих фермерів.

Зазвичай минає певний час, перш ніж експортні ціни відображаються на роздрібних. Але дешевші поставки від провідних постачальників, таких як Таїланд, можуть знизити вартість цього продукту, який є основною їжею в:

Азії; Африці; частині Близького Сходу.

Зауважте! Рис має вирішальне значення для раціону мільярдів людей і забезпечує до 50% загального споживання калорій у багатьох країнах Південно-Східної Азії.

Ціни на рис, що у 2024 році зросли до 15-річного максимуму через високий попит і побоювання щодо поставок, поступово знижуються. Вони "падають" завдяки покращенню виробництва.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), світове виробництво рису в сезоні 2025–2026 років може сягнути рекордних 556,4 мільйона тонн, що збільшить запаси.

Вище за середній рівень мусонних дощів в Індії – найбільшому експортері рису у світі – також покращує перспективи цьогорічного врожаю,

– пише Bloomberg.

Цікаво! Це може збільшити глобальні надлишки та призвести до зростання експорту з Південної Азії, де уряд уже скасував обмеження на експорт, щоб запобігти надлишку зерна на внутрішньому ринку.

Що відомо про ситуацію з рисом?

Протягом 2023-2024 років світові ціни на рис перебували на рекордних висотах. Але у серпні обвалилися до восьмирічного мінімуму. Про це пише Financial Times.

Причиною є рекордні врожаї та скасування заборони на експорт з Індії. Зокрема виробництво в Таїланді та В'єтнамі вивели світовий обсяг виробництва рису на історичний максимум.

Зверніть увагу! Водночас попит на рис суттєво знизився.

