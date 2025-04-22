Чому Японія купує рис у Південної Кореї

Південнокорейський рис прибув до Японії минулого місяця вперше з 1999 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian. Це сталося на тлі подорожчання вітчизняного зерна, попри спроби уряду стабілізувати ситуацію на ринку.

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Ціни на японський рис зросли більш ніж удвічі проти минулого року, що посилило попит на дешевший імпортний рис, попри високі мита. Поки що обсяги корейського рису невеликі – лише дві тонни, які продавалися онлайн і в супермаркетах. Але, за даними громадського мовника NHK, найближчими днями планується імпорт ще 20 тонн.

Хоча японці традиційно з підозрою ставилися до смаку й якості іноземного рису – тайський рис, який завезли після холодного літа 1993 року, тоді практично не розкупили, – нинішня криза змушує їх змінювати ставлення, пише видання.

Експорт рису сягнув рекорду з 1990 року

За даними агентства Yonhap, експорт південнокорейського рису до Японії може досягти найвищого рівня з 1990 року. Криза також відкриває нові можливості для постачальників із США.

У виданні зазначили, що уряд Японії вже був змушений вдатися до незвичного кроку – використати державні резерви рису. У березні почали випускати на ринок 210 000 тонн із запасів, щоб зупинити зростання цін, викликане аномальною спекою, панічними закупами та проблемами з логістикою.

Втім, ефект від цього кроку був незначний. Минулого тижня Міністерство сільського господарства заявило, що через "логістичні проблеми" до магазинів дісталася лише незначна частина розподіленого рису.

Важливо! Запаси рису в Японії вже були виснажені після рекордної спеки, яка вплинула на врожай 2023 року. У 2024 році запаси знову зменшилися через зростання споживання, викликане рекордною кількістю туристів. Ситуацію ускладнили панічні закупи після попереджень про тайфун і землетруси, через що деякі магазини навіть обмежили продаж.