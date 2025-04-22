Скільки коштує квасоля у магазинах

Квасоля є обов'язковим складником багатьох традиційних українських страв як буденної, так і святкової кухні, повідомляє 24 Канал. Її продають як у вигляді сухої крупи, так і консервованою в маринаді чи в томатному соусі.

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Ціни на суху квасолю відрізняються залежно від торгової мережі, де її продають. Також вартість залежить і від пакування: її можуть продавати як в пакетах, так і в банках абсолютно різної місткості від 100 грамів до 1 кілограма і більше.

Крім того, на вартість можуть впливати і сорти квасолі. Так, звичайна біла квасоля є найдешевшою, а фіолетова та інші, більш рідкісні види вже будуть дорожчі.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на крупу квасолі у популярних українських мережах продуктових магазинів:

Квасоля, Сільпо

"Агромікс", банка 500 грамів 80,49 гривні;

Пакет, 500 грамів 56,99 гривні;

Кольорова, пакет, 500 грамів 75,49 гривні;

Квасоля, Metro

Кольорова, "Сто пудов", пакет, 500 грамів 66,42 гривні;

Солдатик, "Сто пудов", пакет, 500 грамів 66,42 гривні;

Квасоля, Ашан