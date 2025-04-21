Як змінились ціни на фрукти та овочі

В Україні минулого тижня зросли ціни на овочі борщового набору, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Підвищений попит на буряк призвів до підвищення цін на 20 – 25%, через що овоч продавався вдвічі дорожче, ніж рік тому.

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За словами аналітиків, відпускні ціни на буряк перебували на рівні 20 – 30 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше овоч віддавали по 16 – 25. Водночас почала дорожчати ріпчаста цибуля – з 14 – 16 гривень за кілограм до 15 – 20, а також продовжили зростати ціни на моркву – з 27 – 30 до 30 – 40 гривень за кілограм. Крім того, дорожчала білокачанна капуста як торішня, так і рання – з 44 – 45 до 45 – 55 гривень за кілограм і з 40 – 60 до 50 – 80 гривень за кілограм відповідно.

Завдяки теплій погоді помітно прискорилося дозрівання місцевих огірків, у результаті ціни знижувалися з 90 – 160 до 80 – 100 гривень за кілограм. Зросла вартість часнику з 100 – 150 до 130 – 170 гривень за кілограм.

У сегменті зелені подорожчала зелена цибуля зі 130 – 160 до 160 – 200 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! Фруктовий сегмент відзначився подорожчанням банана з 70 – 75 до 74 – 78 гривень за кілограм і яблука – з 25 – 40 до 30 – 43 гривень за кілограм. Ціни на грушу впали зі 110 – 120 до 65 – 100 гривень за кілограм.