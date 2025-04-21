Как изменились цены на фрукты и овощи

В Украине на прошлой неделе выросли цены на овощи борщевого набора, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Повышенный спрос на свеклу привел к повышению цен на 20 – 25%, из-за чего овощ продавался вдвое дороже, чем год назад.

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По словам аналитиков, отпускные цены на свеклу находились на уровне 20 – 30 гривен за килограмм, хотя неделей ранее овощ отдавали по 16 – 25. В то же время начала дорожать репчатый лук – с 14 – 16 гривен за килограмм до 15 – 20, а также продолжили расти цены на морковь – с 27 – 30 до 30 – 40 гривен за килограмм. Кроме того, дорожала белокочанная капуста как прошлогодняя, так и ранняя – с 44 – 45 до 45 – 55 гривен за килограмм и с 40 – 60 до 50 – 80 гривен за килограмм соответственно.

Благодаря теплой погоде заметно ускорилось созревание местных огурцов, в результате цены снижались с 90 – 160 до 80 – 100 гривен за килограмм. Возросла стоимость чеснока со 100 – 150 до 130 – 170 гривен за килограмм.

В сегменте зелени подорожала зеленая лук со 130 – 160 до 160 – 200 гривен за килограмм.

Обратите внимание! Фруктовый сегмент отметился подорожанием банана с 70 – 75 до 74 – 78 гривен за килограмм и яблока – с 25 – 40 до 30 – 43 гривен за килограмм. Цены на грушу упали со 110 – 120 до 65 – 100 гривен за килограмм.