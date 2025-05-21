Міністр пішов у відставку через невдалий жарт

Виступаючи на заході зі збору коштів, організованому місцевою філією його партії, Таку Ето сказав: "Я не купую рис. Завдяки моїм прихильникам, які дають мені його вдосталь, у мене вдома його так багато, що я міг би його продати". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Kyodo News.

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Недоречне висловлювання міністра прозвучало на тлі підвищення цін на рис вдвічі з минулого року. Міністерство сільського господарства, лісового господарства та рибальства вирішило випустити додатковий рис зі своїх екстрених запасів до липня у надії знизити ціни.

Зверніть увагу! Дії уряду і без того тримають населення у напрузі. Йосіхіко Нода, лідер Конституційно-демократичної партії Японії, заявив, що звільнення Ето було "природним" результатом, оскільки його зауваження взагалі зачепило громадськість за живе.

Міністр зазначив, що хотів розсмішити аудиторію, але визнав, що зайшов надто далеко. 64-річний Ето подав заяву про відставку за кілька годин до того, як глава уряду Японії Ішіба Шіґеру мав зустрітися в парламенті з лідерами опозиційних партій – ті об'єдналися у закликах до відставки Ето.

Законодавці опозиції назвали реакцію уряду та відставку міністра "занадто пізньою".