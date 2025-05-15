Як змінилася ціна рису на ринку

Майже увесь минулий, 2024 рік ціна на рис залишалася доволі стабільною і трималася приблизно на одному рівні, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Однак наприкінці березня 2025 року відбулося падіння ціни.

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За інформацією експертів Українського клубу аграрного бізнесу, вартість 1 кілограма рису знизилася у березні з 58,90 гривні до 50,10 гривні. Ціна на рис тримається на одному рівні, проте нижча на 13%, ніж торік.

В Україні рис переважно імпортний, тож залежать від глобальних ринків. Світові ціни на рис впали до багаторічного мінімуму, оскільки валюта Індії, найбільшого експортера рису, зміцнюється, а значні індійські запаси і високий врожай в Азії обмежують зростання цін в цьому році,

– зазначають аналітики УКАБ.

За їхніми словами, очікується, що експорт рису з Індії цього року зросте на 25% до рекордного рівня. За оцінками ФАО, світова пропозиція рису, включаючи запаси, цього року на 27% перевищує попит.

Експерти проаналізували роздрібні ціни за 1 кілограм рису у магазинах України: