Як змінилася ціна рису на ринку
Майже увесь минулий, 2024 рік ціна на рис залишалася доволі стабільною і трималася приблизно на одному рівні, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Однак наприкінці березня 2025 року відбулося падіння ціни.
Читайте також Понад 200% здорожчання: як піднялись ціни на базові продукти за рік
За інформацією експертів Українського клубу аграрного бізнесу, вартість 1 кілограма рису знизилася у березні з 58,90 гривні до 50,10 гривні. Ціна на рис тримається на одному рівні, проте нижча на 13%, ніж торік.
В Україні рис переважно імпортний, тож залежать від глобальних ринків. Світові ціни на рис впали до багаторічного мінімуму, оскільки валюта Індії, найбільшого експортера рису, зміцнюється, а значні індійські запаси і високий врожай в Азії обмежують зростання цін в цьому році,
– зазначають аналітики УКАБ.
За їхніми словами, очікується, що експорт рису з Індії цього року зросте на 25% до рекордного рівня. За оцінками ФАО, світова пропозиція рису, включаючи запаси, цього року на 27% перевищує попит.
Експерти проаналізували роздрібні ціни за 1 кілограм рису у магазинах України:
- АТБ 49,50 гривні;
- Сільпо 50,40 гривні;
- Ашан 50 гривень;
- Novus 51 гривня;
- Metro 50 гривень.