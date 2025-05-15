Как изменилась цена риса на рынке
Почти весь прошлый, 2024 год цена на рис оставалась довольно стабильной и держалась примерно на одном уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитику УКАБ. Однако в конце марта 2025 года произошло падение цены.
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По информации экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса, стоимость 1 килограмма риса снизилась в марте с 58,90 гривны до 50,10 гривны. Цена на рис держится на одном уровне, однако ниже на 13%, чем в прошлом году.
В Украине рис преимущественно импортный, поэтому зависят от глобальных рынков. Мировые цены на рис упали до многолетнего минимума, поскольку валюта Индии, крупнейшего экспортера риса, укрепляется, а значительные индийские запасы и высокий урожай в Азии ограничивают рост цен в этом году,
– отмечают аналитики УКАБ.
По их словам, ожидается, что экспорт риса из Индии в этом году вырастет на 25% до рекордного уровня. По оценкам ФАО, мировое предложение риса, включая запасы, в этом году на 27% превышает спрос.
Эксперты проанализировали розничные цены за 1 килограмм риса в магазинах Украины:
- АТБ 49,50 гривны;
- Сильпо 50,40 гривны;
- Ашан 50 гривен;
- Novus 51 гривна;
- Metro 50 гривен.