Министр ушел в отставку из-за неудачной шутки

Выступая на мероприятии по сбору средств, организованном местным филиалом его партии, Таку Ето сказал: "Я не покупаю рис. Благодаря моим сторонникам, которые дают мне его вдоволь, у меня дома его так много, что я мог бы его продать". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyodo News.

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Неуместное высказывание министра прозвучало на фоне повышения цен на рис вдвое с прошлого года. Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства решило выпустить дополнительный рис из своих экстренных запасов до июля в надежде снизить цены.

Обратите внимание! Действия правительства и без того держат население в напряжении. Йосихико Нода, лидер Конституционно-демократической партии Японии, заявил, что увольнение Это было "естественным" результатом, поскольку его замечание вообще задело общественность за живое.

Министр отметил, что хотел рассмешить аудиторию, но признал, что зашел слишком далеко. 64-летний Это подал заявление об отставке за несколько часов до того, как глава правительства Японии Ишиба Шигеру должен был встретиться в парламенте с лидерами оппозиционных партий – те объединились в призывах к отставке Это.

Законодатели оппозиции назвали реакцию правительства и отставку министра "слишком поздней".