Что происходит с ценами на рис?

Подобное событие сигнализирует о возможном снижении стоимости продуктов для домохозяйств и стран, зависимых от импорта, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Подешевеет ли шоколад: цены на какао упали больше всего за 20 месяцев

Оптовые цены на тайский белый рис с содержанием 5% битых зерен снизились на 1,9% – до 355 долларов за тонну, по данным Ассоциации экспортеров риса Таиланда,

– говорится в материале.

Это – самый низкий показатель с сентября 2015 года. Снижение произошло на фоне планов Филиппин – крупнейшего в мире покупателя риса – продлить ограничения на импорт, чтобы поддержать местных фермеров.

Обычно проходит определенное время, прежде чем экспортные цены отражаются на розничных. Но более дешевые поставки от ведущих поставщиков, таких как Таиланд, могут снизить стоимость этого продукта, который является основной пищей в:

Азии; Африке; части Ближнего Востока.

Заметьте! Рис имеет решающее значение для рациона миллиардов людей и обеспечивает до 50% общего потребления калорий во многих странах Юго-Восточной Азии.

Цены на рис, что в 2024 году выросли до 15-летнего максимума из-за высокого спроса и опасений относительно поставок, постепенно снижаются. Они "падают" благодаря улучшению производства.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), мировое производство риса в сезоне 2025–2026 годов может достичь рекордных 556,4 миллиона тонн, что увеличит запасы.

Выше среднего уровень муссонных дождей в Индии – крупнейшем экспортере риса в мире – также улучшает перспективы нынешнего урожая,

– пишет Bloomberg.

Интересно! Это может увеличить глобальные излишки и привести к росту экспорта из Южной Азии, где правительство уже отменило ограничения на экспорт, чтобы предотвратить избыток зерна на внутреннем рынке.

Что известно о ситуации с рисом?

В течение 2023-2024 годов мировые цены на рис находились на рекордных высотах. Но в августе обвалились до восьмилетнего минимума. Об этом пишет Financial Times.

Причиной являются рекордные урожаи и отмена запрета на экспорт из Индии. В частности производство в Таиланде и Вьетнаме вывели мировой объем производства риса на исторический максимум.

Обратите внимание! В то же время спрос на рис существенно снизился.

Что происходит в Японии?