Как близко к забору можно сажать кусты?

Расстояние от куста или дерева до забора отрегулировано нормами от 2019 года. Соответственно, они применяются для растений с этого времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

Важно! Эти нормы вступили в силу 1 октября 2019 года.

Согласно ДБН Б.2.2-12:2019, расстояние от деревьев и кустов до соседского участка должно быть таким:

расстояние от забора до высаженных кустов должно быть – не менее 1 метра;

стволов деревьев – как минимум 4 – 6 метров.

Как рассчитать точное расстояние? При расчете точного расстояния, нужно учитывать диаметр кроны. Ее объем должен "вписываться" в этот отрезок. Согласно нормам, расстояние от соседского участка до ствола должно быть не менее половины диаметра кроны.

Что еще важно знать владельцам земельного участка в 2025 году?