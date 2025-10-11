Как близко к забору можно сажать кусты?
Расстояние от куста или дерева до забора отрегулировано нормами от 2019 года. Соответственно, они применяются для растений с этого времени, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.
Важно! Эти нормы вступили в силу 1 октября 2019 года.
Согласно ДБН Б.2.2-12:2019, расстояние от деревьев и кустов до соседского участка должно быть таким:
- расстояние от забора до высаженных кустов должно быть – не менее 1 метра;
- стволов деревьев – как минимум 4 – 6 метров.
Как рассчитать точное расстояние?
При расчете точного расстояния, нужно учитывать диаметр кроны. Ее объем должен "вписываться" в этот отрезок. Согласно нормам, расстояние от соседского участка до ствола должно быть не менее половины диаметра кроны.
Что еще важно знать владельцам земельного участка в 2025 году?
Земельный налог рассчитывается индивидуально. При его определении нужно учитывать, в частности, площадь участка.
Украинцы имеют право приватизировать не все участки. Например, в частную собственность не могут передаваться земли населенных пунктов для общего пользования.
Земля под частным домом принадлежит лицу, которое приобрело право собственности на объект недвижимого имущества, размещен на ней. Ведь в Украине действует принцип единства дома и участка.