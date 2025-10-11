Кем определяется размер налога и где его проверить?

Земельный налог является обязательным платежом, который начисляют владельцам земельных участков и земельных паев, а также постоянным землепользователям, сообщает 24 Канал. Специальные органы контроля начисляют сумму платы за землю физическим лицам.

Читайте также Сколько земли могут выделить участнику боевых действий во время войны

Плательщикам поступают уведомления-решения до 1 июля текущего года, вместе с деталями расчета суммы платы за землю. Сформированные налоговые уведомления-решения относительно сумм, начисленных физическим лицам налоговых обязательств по плате за землю, можно просмотреть с использованием квалифицированной электронной подписи в меню "ЕК для граждан" приватной части Электронного кабинета.

Что, если сумма не совпала с рассчитанной вами В случае выявления расхождений между данными органов контроля и данными, подтвержденными плательщиком платы за землю на основании оригиналов соответствующих документов или надлежащим образом заверенных копий таких документов, орган контроля проводит в течение десяти рабочих дней перерасчет суммы налога.

Орган должен направить ему новое налоговое уведомление-решение вместе с детальным расчетом суммы налога. Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным.

Что также влияет на размер ставки?

Размер ставки налога, который уплачивается за земельные участки, нормативную денежную оценку которых проведено, не должен быть больше 3% от их нормативной денежной оценки:

для земель общего пользования – не более 1% их нормативной денежной оценки;

для сельскохозяйственных угодий – не менее 0,3% и не более 1% их нормативной денежной оценки;

для лесных земель – не более 0,1% их нормативной денежной оценки.

Если участки расположены за пределами населенных пунктов или в пределах населенных пунктов, но если их нормативная денежная оценка не проводилась, ставка налога для них устанавливается в таком размере:

не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области;

для сельскохозяйственных угодий – не менее 0,3% и не более 5% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области;

для лесных земель – не более 0,1% нормативной денежной оценки площади пашни по области.

Помните! Люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры и ветераны войны и другие категории освобождаются от уплаты земельного налога.

Можно ли посадить сад на сельскохозяйственных землях?