Можно ли сажать сады на сельхозземлях?

Перед тем как сажать сад надо определить статус многолетних насаждений на земельном участке как отдельного объекта гражданского оборота, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Многолетние насаждения не могут рассматриваться как отдельный объект права собственности без земельного участка, на котором они расположены.

Земли сельскохозяйственного назначения должны использоваться преимущественно для ведения товарного сельскохозяйственного производства, составной частью которого является промышленное садоводство и выращивание многолетних культур.

Помните! Нормами действующего законодательства Украины не установлено никаких ограничений по выращивания на землях сельскохозяйственного назначения многолетних культур (насаждений).

Статья 22 Земельного кодекса Украины предусматривает возможность выращивания на землях сельскохозяйственного назначения многолетних насаждений (садов, виноградников, ягодников, плодовых питомников, плантаций и т.д.).

Земли сельскохозяйственного назначения – это:

сельскохозяйственные угодья (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, перелоги);

(пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, перелоги); несельскохозяйственные угодья (хозяйственные дороги и прогоны, полезащитные лесные полосы и другие защитные насаждения, кроме тех, относящихся к землям других категорий; земли под хозяйственными постройками и дворами; земли под инфраструктурой оптовых рынков сельскохозяйственной продукции; земли под объектами производства биометана, которые являются составными комплексами по производству, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; земли временной консервации

Что такое многолетние насаждения Это разновидность сельскохозяйственных угодий, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Сад и земля под ним неразделимы

Право собственности на земельный участок распространяется на поверхностный (почвенный) слой в пределах этого земельного участка, на водные объекты, леса, многолетние насаждения, которые на нем находятся, а также на пространство, что есть над и под поверхностью участка, высотой и глубиной, необходимыми для возведения жилых, производственных и других зданий и сооружений.

Эксперты утверждают, что многолетние насаждения и земельный участок, на котором они расположены, является единым целым объектом. Верховный Суд обобщил, что права на многолетние насаждения являются производными от прав на земельный участок и следуют за ним. В таком случае судьба многолетних насаждений решается как составная часть земельного участка.

Важно! Действует принцип единства земельного участка и многолетних насаждений, которые на нем находятся. Верховный Суд Украины в постановлении от 25 февраля 2015 года по делу № 6-14цс15 пришел к выводу, что многолетние насаждения не могут рассматриваться как отдельный объект права собственности без земельного участка, на котором они расположены, поскольку являются составной частью этого земельного участка.

