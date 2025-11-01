Укр Рус
1 листопада, 23:56
Чи треба прибирати кущі біля паркану у 2025 році

Анастасія Зорик
Основні тези
  • В Україні відстань від кущів до паркану повинна бути щонайменше 1 метр, відповідно до норм, встановлених у 2019 році.
  • Кущі, посаджені до 1 жовтня 2019 року, не потрібно переміщувати.

В Україні встановлено норми, згідно з якими, від паркану до деяких рослин має бути визначена відстань. Зокрема, ці правила діють і для кущів.

Як близько до паркану дозволено садити кущі?

Норми щодо відстані, встановлені у 2019, відповідно, вони діють з цього року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН Б.2.2-12:2019.

Зверніть увагу! Кущі, посаджені до 1 жовтня 2019 року (моменту, коли правила набули чинності) прибирати непотрібно.

Згідно з цими правилами, відстань від куща до паркану має складати як мінімум – 1 метр. З деревами ситуація складніша:

  • відстань від стовбура до паркану має бути як мінімум 4 – 6 метрів;
  • встановлюється відстань з урахуванням об'єму крони.

Важливо! Відстань від паркану до стовбура не може бути менш як половина діаметра крони.

Важлива інформація для власників ділянок в Україні

  • В Україні діє правило єдності між будинком та землею. Себто, купуючи нерухомість, ви автоматично набуваєте право власності на земельну ділянку під ним.

  • Гілки дерев не мають заходити на сусідську ділянку. Інакше їх потрібно зрізати, аби вони не заважали сусідам використовувати землю за призначенням.

  • ДБН також визначають, що паркан між вашою ділянкою та сусідами не має бути вище 2 метрів. А от з боку вулиці максимальна висота допустима – 2,5 метри.