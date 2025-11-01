Надо ли убирать кусты возле забора в 2025 году
- В Украине расстояние от кустов до забора должно быть не менее 1 метра, в соответствии с нормами, установленных в 2019 году.
- Кусты, посажены до 1 октября 2019 года, не нужно перемещать.
В Украине установлены нормы, согласно которым, от забора до некоторых растений должно быть определённое расстояние. В частности, эти правила действуют и для кустов.
Как близко к забору разрешено сажать кусты?
Нормы по расстоянию, установлены в 2019, соответственно, они действуют с этого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН Б.2.2-12:2019.
Обратите внимание! Кусты, посажены до 1 октября 2019 года (момента, когда правила вступили в силу) убирать не нужно.
Согласно этим правилам, расстояние от куста до забора должно составлять как минимум – 1 метр. С деревьями ситуация сложнее:
- расстояние от ствола до забора должно быть как минимум 4 – 6 метров;
- устанавливается расстояние с учетом объема кроны.
Важно! Расстояние от забора до ствола не может быть меньше половины диаметра кроны.
Важная информация для владельцев участков в Украине
В Украине действует правило единства между домом и землей. То есть, покупая недвижимость, вы автоматически приобретаете право собственности на земельный участок под ним.
Ветки деревьев не должны заходить на соседский участок. Иначе их нужно срезать, чтобы они не мешали соседям использовать землю по назначению.
ДБН также определяют, что забор между вашим участком и соседями не должен быть выше 2 метров. А вот со стороны улицы максимальная высота допустима – 2,5 метра.