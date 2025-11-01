Что известно о запрете на экспорт древесины?

Экспорт запретили тиасово, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу правительства Юлию Свириденко.

По результатам поездки в Ровенскую область Правительство приняло важное решение – временно запретил экспорт необработанной древесины. Это необходимый шаг, чтобы позаботиться о людях зимой, сохранить работу наших предприятий и уменьшить нагрузку на экологию,

– сообщила Свириденко.

По ее словам, объем лесозаготовки в Украине существенно сократился за время полномасштабного вторжения. Предприятия, которые могли бы работать, простаивают или работают на минимальных мощностях из-за нехватки древесины, также войско нуждается в древесине для своих нужд.

Кроме этого, часть лесов временно оккупированы или повреждены боевыми действиями. Поэтому экспорт древесины будет создавать дополнительную нагрузку на окружающую среду.

К словам, в августе стало известно, что российскую древесину незаконно поставляют в Великобританию, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Австралийская компания Source Certain установила, что в Соединенное Королевство российский лес попадает под видом стройматериалов из Эстонии и других стран Балтии. Исследователи проанализировали особенности атомной структуры древесины. Ведь в разных регионах она имеет разные изотопы.

Это как внутренний штрихкод. То, что зафиксировано, напрямую отражает место, где оно выросло,

– объяснил основатель Source Certain Кэмерон Скаддинг.

Проанализировав более 3 000 образцов древесины, которая используется в строительной отрасли Великобритании, компания обнаружила более 10% вариантов другого происхождения, чем уверяли поставщики. Из этих фейковых образцов три четверти древесины были из России.

Главные новости об экспорте в Украине