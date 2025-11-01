Как близко к забору разрешено сажать кусты?

Нормы по расстоянию, установлены в 2019, соответственно, они действуют с этого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН Б.2.2-12:2019.

Читайте также Экспорт необработанной древесины из Украины запретили: в чем причина

Обратите внимание! Кусты, посажены до 1 октября 2019 года (момента, когда правила вступили в силу) убирать не нужно.

Согласно этим правилам, расстояние от куста до забора должно составлять как минимум – 1 метр. С деревьями ситуация сложнее:

  • расстояние от ствола до забора должно быть как минимум 4 – 6 метров;
  • устанавливается расстояние с учетом объема кроны.

Важно! Расстояние от забора до ствола не может быть меньше половины диаметра кроны.

Важная информация для владельцев участков в Украине

  • В Украине действует правило единства между домом и землей. То есть, покупая недвижимость, вы автоматически приобретаете право собственности на земельный участок под ним.

  • Ветки деревьев не должны заходить на соседский участок. Иначе их нужно срезать, чтобы они не мешали соседям использовать землю по назначению.

  • ДБН также определяют, что забор между вашим участком и соседями не должен быть выше 2 метров. А вот со стороны улицы максимальная высота допустима – 2,5 метра.