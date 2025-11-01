Как близко к забору разрешено сажать кусты?

Нормы по расстоянию, установлены в 2019, соответственно, они действуют с этого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН Б.2.2-12:2019.

Обратите внимание! Кусты, посажены до 1 октября 2019 года (момента, когда правила вступили в силу) убирать не нужно.

Согласно этим правилам, расстояние от куста до забора должно составлять как минимум – 1 метр. С деревьями ситуация сложнее:

расстояние от ствола до забора должно быть как минимум 4 – 6 метров;

устанавливается расстояние с учетом объема кроны.

Важно! Расстояние от забора до ствола не может быть меньше половины диаметра кроны.

Важная информация для владельцев участков в Украине