Як близько до паркану дозволено садити кущі?
Норми щодо відстані, встановлені у 2019, відповідно, вони діють з цього року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН Б.2.2-12:2019.
Зверніть увагу! Кущі, посаджені до 1 жовтня 2019 року (моменту, коли правила набули чинності) прибирати непотрібно.
Згідно з цими правилами, відстань від куща до паркану має складати як мінімум – 1 метр. З деревами ситуація складніша:
- відстань від стовбура до паркану має бути як мінімум 4 – 6 метрів;
- встановлюється відстань з урахуванням об'єму крони.
Важливо! Відстань від паркану до стовбура не може бути менш як половина діаметра крони.
Важлива інформація для власників ділянок в Україні
В Україні діє правило єдності між будинком та землею. Себто, купуючи нерухомість, ви автоматично набуваєте право власності на земельну ділянку під ним.
Гілки дерев не мають заходити на сусідську ділянку. Інакше їх потрібно зрізати, аби вони не заважали сусідам використовувати землю за призначенням.
ДБН також визначають, що паркан між вашою ділянкою та сусідами не має бути вище 2 метрів. А от з боку вулиці максимальна висота допустима – 2,5 метри.