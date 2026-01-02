Що таке землевпорядкування і коли воно потрібне?

Завдяки землевпорядкуванню земельна ділянка вноситься до кадастру й може вільно використовуватись, продаватись, будуватись або оформлюватись в спадщину, пише 24 Канал з посиланням на ДЗК.

Дивіться також Чому учасникам бойових дій в Україні поки не дають землю

Його обов’язково потрібно зробити в окремих випадках:

Для оформлення права власності на ділянку Щоб отримати кадастровий номер Для зміни цільового призначення (будівництво, садівництво, комерція) При поділі або об'єднанні ділянок Для оформлення спадщини, дарування, продажу Щоб виправити помилки у кадастрі або відновити втрачені документи

Хто і як може оформити землевпорядкування?

Оформлення землеустрою у 2026 році в Україні здійснюється через сертифіковані землевпорядні організації. Процес залежить від вашої мети: приватизація, отримання кадастрового номера чи зміна цільового призначення.

Основні кроки оформлення:

Вибір розробника: Зверніться до сертифікованого інженера-землевпорядника. Перевірити ліцензію фахівця можна у Державному реєстрі сертифікованих інженерів. Розробка документації: Проєкт відведення: потрібен для нових ділянок або зміни призначення.

Технічна документація: для встановлення меж (присвоєння кадастрового номера) вже наявної у користуванні ділянки. Кадастрова реєстрація: Інженер подає документацію до Державного земельного кадастру (ДЗК). Після перевірки ділянці присвоюється кадастровий номер, а ви отримуєте витяг з ДЗК. Статус заяви можна відстежувати через Електронні сервіси Держгеокадастру. Затвердження документації: Отримайте рішення про затвердження проєкту від місцевої влади. Реєстрація права власності: Завершальний етап – внесення даних до Державного реєстру речових прав. Це можна зробити через портал Дія або звернувшись до нотаріуса чи в ЦНАП.

Що варто знати про оформлення й купівлю землі в Україні?