Что такое землеустройство и когда оно нужно?
Благодаря землеустройству земельный участок вносится в кадастр и может свободно использоваться, продаваться, строиться или оформляться в наследство, пишет 24 Канал со ссылкой на ГЗК.
Его обязательно нужно сделать в отдельных случаях:
- Для оформления права собственности на участок
- Чтобы получить кадастровый номер
- Для изменения целевого назначения (строительство, садоводство, коммерция)
- При разделении или объединении участков
- Для оформления наследства, дарения, продажи
- Чтобы исправить ошибки в кадастре или восстановить утраченные документы
Кто и как может оформить землеустройство?
Оформление землеустройства в 2026 году в Украине осуществляется через сертифицированные землеустроительные организации. Процесс зависит от вашей цели: приватизация, получение кадастрового номера или изменение целевого назначения.
Основные шаги оформления:
- Выбор разработчика: Обратитесь к сертифицированному инженеру-землеустроителю. Проверить лицензию специалиста можно в Государственном реестре сертифицированных инженеров.
- Разработка документации:
- Проект отвода: нужен для новых участков или изменения назначения.
- Техническая документация: для установления границ (присвоения кадастрового номера) уже имеющегося в пользовании участка.
- Кадастровая регистрация: Инженер подает документацию в Государственный земельный кадастр (ГЗК). После проверки участку присваивается кадастровый номер, а вы получаете выписку из ГЗК. Статус заявления можно отслеживать через Электронные сервисы Госгеокадастра.
- Утверждение документации: Получите решение об утверждении проекта от местных властей.
- Регистрация права собственности: Завершающий этап – внесение данных в Государственный реестр вещных прав. Это можно сделать через портал Дія или обратившись к нотариусу или в ЦНАП.
Что стоит знать об оформлении и покупке земли в Украине?
В 2026 году правила рынка земли останутся без изменений: юридические лица могут покупать до 10 тысяч гектаров, запрет на покупку иностранцами остается. Эксперты прогнозируют возможный рост цен на землю после завершения войны.
От уплаты земельного налога освобождены ветераны войны, пенсионеры по возрасту, граждане с инвалидностью I и II группы, а также физлица, которые воспитывают 3 и более детей до 18 лет. Освобождение от налога действует только для участков, размеры которых не превышают установленные лимиты для различных видов землепользования.
Украинцы могут приобретать право собственности на землю через покупку, дарение, приватизацию и наследство, тогда как иностранцы могут получать право на земельные участки несельскохозяйственного назначения, покупая недвижимость на них.