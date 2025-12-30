Кто владелец земли, на которой стоит дом

Статья 377 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что к лицу, которое приобрело право собственности на объект недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в определенном законом порядке, одновременно переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором размещен такой объект, передает 24 Канал со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

Помните! При этом не происходит изменения ее целевого назначения в объеме и на условиях, установленных для предыдущего владельца такого объекта, в порядке и на условиях, определенных Земельным кодексом Украины.

В статье 120 Земельного кодекса Украины определено, каким образом происходит переход права на земельный участок в случае приобретения прав собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления на дом (кроме многоквартирного дома), размещенный на нем.

Каким образом приобретается право собственности на землю

В соответствии со статьей 81 Земельного кодекса граждане Украины приобретают право собственности на земельные участки на основании приобретения по:

договору купли-продажи , ренты, дарения, мены, другим гражданско-правовым сделкам;

, ренты, дарения, мены, другим гражданско-правовым сделкам; бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности;

из земель государственной и коммунальной собственности; приватизации земельных участков, которые были ранее предоставлены им в пользование;

земельных участков, которые были ранее предоставлены им в пользование; принятие наследства ;

; выделение в натуре (на местности) принадлежащей им земельной доли (пая).

Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в случае приобретения в собственность объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках.

Обратите внимание! Если физическое или юридическое лицо частного права приобретает в собственность жилой дом (кроме многоквартирного), размещен на земельном участке, находящемся в частной собственности предыдущего владельца, право собственности на такой земельный участок одновременно переходит к приобретателю объекта недвижимого имущества без изменения его целевого назначения.

Как переходит право собственности на земельную долю При этом, если предыдущему владельцу принадлежала доля на земельный участок в праве общей собственности, к новому владельцу недвижимого имущества переходит право собственности на такую долю земельного участка. Аналогично соответствующая доля земельного участка переходит в право собственности приобретателю объекта недвижимого имущества, в случае приобретения им доли в деле общей собственности такого имущества.

