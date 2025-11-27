За скільки метрів від сусідської ділянки можна побудувати сарай

Власники земельних ділянок у селі зазвичай будують хліви для тварин чи сараї для зберігання інструменту чи кормів. Водночас не кожен знає, скільки має бути від стіни вашого сараю до паркану на межі з сусідами.

Скільки має бути від стіни вашої будівлі до паркану?

Юристка Ірина Гончаренко у коментарі 24 Каналу розповіла, що згідно з пунктом 6.1.41 ДБН України Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" при розміщенні будинків у кварталах зі сформованою забудовою для догляду за будинками та здійснення поточного ремонту відстань до межі суміжної земельної ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни будинку має бути не менше, ніж 1 метр.

Зверніть увагу! Водночас має бути забезпечене виконання необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть попаданню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на території суміжних земельних ділянок або взаємоузгоджене водовідведення згідно з вимогами ДБН В.1.1-25. Для нової садибної дачної забудови відстань від межі слід встановлювати не менше 3 метри. У цьому пункті є примітка, де зазначено, що господарські будівлі та гаражі сусідніх ділянок допускається блокувати.

На офіційному сайті Верховної Ради України міститься Документ р0029697-13 в редакції від 21.03.2013, яким визначені норми добросусідства під час забудови. Цими нормами передбачено, що важливим є дотримання відстані між домом вашим та сусіда.

Ірина Гончаренко Радниця юридичної фірми "Результат" Визначальним чинником є вогнетривкість споруд, тобто матеріалу, з якого зроблено стіни. Відстань між будинками повинна становити 10 – 15 метрів. Для споруд з найвищим ступенем вогнестійкості ця відстань – 6 метрів. Все вказане вище потрібно враховувати ще на стадії проектування житла.

Відстань від сараю чи вбиральні до межі між сусідами будівельними нормами не встановлено, але визначено мінімальну дистанцію від цих споруд до житлових будинків.

Дворову вбиральню рекомендується розміщувати безпосередньо біля сараю для худоби на відстані не менше 15 метрів від житлових будинків і принаймні 20 метрів від джерела водопостачання (колодязя, колонки тощо).

Пам'ятайте! Ірина Гончаренко нагадує, що сараї для домашньої худоби, кроликів, нутрій, лисиць і птиці треба розміщувати на відстані від житлових будинків відповідно до протипожежних і санітарних норм: з одинарними або подвійними блоками для тварин – не менш як за 15 метрів; групові до 8 блоків – не менш як за 25 метрів, від 8 до 30 блоків – не менш як 50 метрів. Зводити великі сараї для тварин на понад 30 блоків можна лише за межами житлової забудови.

Що можна збудувати на своїй ділянці, не отримуючи дозволів?