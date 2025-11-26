Що можна будувати на ділянці без дозволів

Юристка Ірина Гончаренко у коментарі 24 Каналу розповіла, що плануючи будівництво на земельній ділянці приватної форми власності – присадибній ділянці (для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд), садовій, дачній, – часто виникають питання, до яких об'єктів встановлені вимоги щодо оформлення дозвільної документації на будівництво.

Це стосується повідомлення про початок виконання будівельних робіт та будівельного паспорта забудови земельної ділянки, які можна будувати без оформлення відповідних документів та які не потребують прийняття в експлуатацію.

Українське законодавство визначає перелік об'єктів (щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків), для будівництва яких не потрібно отримувати дозвільні документи та які не потрібно вводити в експлуатацію, а саме зведення на земельній ділянці тимчасових будівель і споруд без влаштування фундаментів, зокрема:

навісів,

альтанок,

наметів,

накриття,

сходів,

естакад,

літніх душових,

теплиць,

гаражів,

а також свердловин,

криниць,

люфт-клозетів,

вбиралень,

вигрібних ям,

замощень,

парканів,

відкритих басейнів та басейнів із накриттям,

погребів,

входів до погребів,

воріт,

хвірток,

приямків,

терас,

ґанків.

Це стосується індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків.

Важливо! Переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування (щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1), з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками), не потребують оформлення документів, що дають право на виконання будівельних робіт.

Ірина Гончаренко Радниця юридичної фірми "Результат" Також сьогодні не потребує оформлення спеціальних документів будівництво гаражів, щоправда, без влаштування фундаментів. Будівництво капітальних гаражів, тобто таких, що мають фундамент і не є тимчасовими спорудами, потребує оформлення будівельного паспорта та повідомлення відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Що ще можна будувати без дозвільних документів?

Влаштування огорож (парканів) на присадибних, дачних та садових ділянках не потребує оформлення дозвільних документів. Однак їх зведення має відповідати вимогам будівельних норм. Висота огороджень має бути не більше ніж 2,0 м на межі сусідніх земельних ділянок та не більше ніж 2,5 м на межі з вулицею для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій.

Пам'ятайте! Приєднання та підключення до інженерних мереж відповідно до технічних умов індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд, гаражів, розташованих на присадибних, дачних і садових земельних ділянках та земельних ділянках для будівництва індивідуальних гаражів, також не потребує оформлення дозвільної документації.

Ірина Гончаренко також нагадує, що без отримання додаткових документів дозволяється оснащення будівель і споруд приладами для ведення відокремленого обліку теплової енергії, гарячої та холодної води.

Зверніть увагу! Заміна покрівлі будівель і споруд згідно з будівельними нормами без втручання в несучі конструкції, а також заміна наявних заповнень віконних, балконних та дверних прорізів теж проводиться без необхідності отримання окремих дозволів.

Роботи з теплової ізоляції введених в експлуатацію житлових будинків (стін, даху, горища, технічного, цокольного, підвального поверхів), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, не потребують отримання дозвільних документів ДАБІ.

Також не потребують оформлення дозвільних документів реконструкція та капітальний ремонт внутрішніх систем: опалення; вентиляції; водопостачання та водовідведення, у тому числі трубопроводів; силових та слабкострумових систем, які забезпечують функціонування будівель і споруд.

Дотримуйтесь норм законодавства при будівництві

Юристка нагадує, що під час спорудження об'єктів, які не потребують отримання дозвільних документів, необхідно обов'язково враховувати норми будівництва санітарних споруд, які повинні бути віддалені як від власного будинку, так і від сусідського.

Так, під час розміщення будинків у кварталах зі сформованою забудовою для догляду за будинками та здійснення поточного ремонту відстань до межі суміжної земельної ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни будинку має бути не менше ніж 1 метр.

При цьому має бути забезпечене виконання необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть попаданню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на території суміжних земельних ділянок або взаємоузгоджене водовідведення згідно з вимогами ДБН В.1.1-25,– додала Ірина Гончаренко.

Для нової садибної дачної забудови відстань від межі слід встановлювати не менше 3 метри.

Майданчики для компосту, дворові вбиральні, сміттєзбірники, сховища для добрив та отрутохімікатів слід розташовувати на відстані 20 метрів до житлового будинку, літньої кухні, свердловини, колодязя.

Септик і фільтрувальний колодязь мають бути розміщені на відстані 5 – 10 метрів від житлового будинку/літньої кухні, залежно від продуктивності.

