Як може зрости вартість молочки в лютому 2025 року

Вартість молочної продукції у I кварталі 2025 року не зростатиме. Щобільше, ціна на молочку може навіть знизитись.

Як може змінитись вартість молока в Україні

Виконавчий директор Союзу молочних підприємств Арсен Дідур вважає, що на подальшу зміну вартості молочки вплине багато факторів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Економічну правду.

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Арсен Дідур Виконавчий директор Союзу молочних підприємств Якщо ціни на якісь продукти стимулюватимуть експорт, то це позначиться і на внутрішньому ринку.

Також, за словами Дідіура, вартість молочки буде змінюватись під впливом курсу гривні. Водночас експерт зазначає, що зниження вартості цієї продукції обумовлене такими факторами:

переговори, що ведуться з виробниками молока, відносно зниження вартості;

збільшення пропозиції.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали чому в Україні можуть подорожчати усі продукти.