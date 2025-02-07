7 лютого, 08:00
Як може зрости вартість молочки в лютому 2025 року
Основні тези
- Вартість молочної продукції у I кварталі 2025 року не зростатиме, а може навіть знизитись.
- Зміна вартості обумовлена багатьма факторами, зокрема збільшенням пропозиції.
Вартість молочної продукції у I кварталі 2025 року не зростатиме. Щобільше, ціна на молочку може навіть знизитись.
Як може змінитись вартість молока в Україні
Виконавчий директор Союзу молочних підприємств Арсен Дідур вважає, що на подальшу зміну вартості молочки вплине багато факторів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Економічну правду.
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Якщо ціни на якісь продукти стимулюватимуть експорт, то це позначиться і на внутрішньому ринку.
Також, за словами Дідіура, вартість молочки буде змінюватись під впливом курсу гривні. Водночас експерт зазначає, що зниження вартості цієї продукції обумовлене такими факторами:
- переговори, що ведуться з виробниками молока, відносно зниження вартості;
- збільшення пропозиції.
Нагадаємо! Раніше ми розповідали чому в Україні можуть подорожчати усі продукти.