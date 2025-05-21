Україна та Чехія будуть співпрацювати у сфері сільського господарства

Міністри аграрних секторів України та Чехії домовились про співпрацю. Вона торкнеться усіх сфер діяльності сільського господарства та товарного виробництва.

Україна та Чехія співпрацюватимуть у сільському господарстві

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у присутності Прем'єр-міністрів України та Чеської Республіки – Дениса Шмигаля та Петра Фіали – підписав Меморандум про взаєморозуміння з міністром сільського господарства Чехії Мареком Виборним, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.

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Документ відкриває нові можливості для співпраці в аграрній та продовольчій сферах між нашими країнами. Серед ключових напрямів:

підтримка України в процесі інтеграції до ЄС у сфері сільського господарства;

наближення українського аграрного законодавства до європейських норм;

розвиток тваринництва, рослинництва, аквакультури;

ветеринарний та фітосанітарний контроль;

безпека харчових продуктів;

обміни у сфері науки, освіти та інновацій;

посилення двосторонньої торгівлі агропродукцією.

Крім того, сторони домовилися про обмін досвідом, спільні дослідницькі проєкти, участь у виставках та ярмарках, а також про створення робочої групи, яка координуватиме реалізацію спільних ініціатив.

Зверніть увагу! За словами Віталія Коваля, це не просто декларація намірів. Це чіткий сигнал, що Україна рухається вперед – до сталого, конкурентного та європейського агросектору.