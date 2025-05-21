Україна та Чехія будуть співпрацювати у сфері сільського господарства
- Міністри аграрних секторів України та Чехії підписали Меморандум про взаєморозуміння для співпраці в аграрній та продовольчій сферах.
- Документ охоплює підтримку інтеграції України до ЄС, розвиток тваринництва, рослинництва, аквакультури, ветеринарний контроль, безпеку харчових продуктів та науковий обмін.
Міністри аграрних секторів України та Чехії домовились про співпрацю. Вона торкнеться усіх сфер діяльності сільського господарства та товарного виробництва.
Україна та Чехія співпрацюватимуть у сільському господарстві
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у присутності Прем'єр-міністрів України та Чеської Республіки – Дениса Шмигаля та Петра Фіали – підписав Меморандум про взаєморозуміння з міністром сільського господарства Чехії Мареком Виборним, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.
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Документ відкриває нові можливості для співпраці в аграрній та продовольчій сферах між нашими країнами. Серед ключових напрямів:
- підтримка України в процесі інтеграції до ЄС у сфері сільського господарства;
- наближення українського аграрного законодавства до європейських норм;
- розвиток тваринництва, рослинництва, аквакультури;
- ветеринарний та фітосанітарний контроль;
- безпека харчових продуктів;
- обміни у сфері науки, освіти та інновацій;
- посилення двосторонньої торгівлі агропродукцією.
Крім того, сторони домовилися про обмін досвідом, спільні дослідницькі проєкти, участь у виставках та ярмарках, а також про створення робочої групи, яка координуватиме реалізацію спільних ініціатив.
Зверніть увагу! За словами Віталія Коваля, це не просто декларація намірів. Це чіткий сигнал, що Україна рухається вперед – до сталого, конкурентного та європейського агросектору.