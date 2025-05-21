Украина и Чехия будут сотрудничать в сельском хозяйстве

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в присутствии Премьер-министров Украины и Чешской Республики – Дениса Шмыгаля и Петра Фиалы – подписал Меморандум о взаимопонимании с министром сельского хозяйства Чехии Мареком Выборным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.

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Документ открывает новые возможности для сотрудничества в аграрной и продовольственной сферах между нашими странами. Среди ключевых направлений:

поддержка Украины в процессе интеграции в ЕС в сфере сельского хозяйства;

приближение украинского аграрного законодательства к европейским нормам;

развитие животноводства, растениеводства, аквакультуры;

ветеринарный и фитосанитарный контроль;

безопасность пищевых продуктов;

обмены в сфере науки, образования и инноваций;

усиление двусторонней торговли агропродукцией.

Кроме того, стороны договорились об обмене опытом, совместные исследовательские проекты, участие в выставках и ярмарках, а также о создании рабочей группы, которая будет координировать реализацию совместных инициатив.

Обратите внимание! По словам Виталия Коваля, это не просто декларация намерений. Это четкий сигнал, что Украина движется вперед – к устойчивому, конкурентного и европейского агросектора.