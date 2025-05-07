Фермерам, которые выращивают коноплю и хлопчатник выделят поддержку

В Украине сняли ограничения на выращивание технической конопли, а аграрии южных областей получат государственную поддержку – по 10 тысяч гривен на 1 гектар посевов хлопчатника, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия. Обе культуры признаны перспективными, и государство ожидает роста их производства уже в ближайшие годы.

Читайте также ФАО выделяет на помощь украинским фермерам 150 миллионов долларов

С этого года у нас полностью дерегулировано выращивание технической конопли. Теперь ее может сеять каждый желающий, зарегистрировавшийся в соответствующем реестре. Ожидаем, что это приведет к существенному увеличению площадей этой культуры, которую активно будут сеять в мае,

– сказал первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

Относительно хлопчатника, то продолжается двухлетний эксперимент. Его начали выращивать в Украине только в прошлом году после длительного перерыва. Высоцкий заявил, что культура перспективная, и главной предпосылкой для ее распространения является государственная поддержка.

Правительство приняло решение о выделении 10 тысяч гривен за 1 гектар посевов для агропроизводителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей, потому что именно там по климатическим условиям у нас можно выращивать хлопчатник,

– рассказал заместитель министра.

По его словам, в правительстве ожидают, что с 2026 года эта культура начнет "набирать обороты".