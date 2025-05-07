ФАО поможет украинским фермерам

План Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по помощи украинским фермерам рассчитан на 2025 – 2026 годы и предусматривает оказание помощи более 500 тысячам людей в уязвимом положении, передает 24 Канал со ссылкой на ФАО. После восстановления работы пострадавшие фермеры сделают вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

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Организация ООН планирует обеспечить агроресурсами наиболее уязвимые сельские семьи и малых фермеров, которые пострадали в результате войны. Кроме того, план предусматривает очистку сельхозугодий от взрывоопасных остатков.

Им также предусмотрены многолетние меры по раннему восстановлению, в частности поддержка производственного потенциала, доступа к рынкам и оказание технической помощи.

Мы начинаем реализацию этого плана в момент, когда украинские фермеры, по-прежнему, сталкиваются с огромными трудностями: от заминированных полей и уничтоженной инфраструктуры до ограниченности доступа к рынкам. Через План чрезвычайного реагирования и раннего восстановления на 2025–2026 годы ФАО продолжает поддерживать усилия Украины по преодолению последствий войны, в частности в сельских районах вблизи линии фронта,

– отметил и.о. руководителя Представительства ФАО в Украине Мохаммед Азука.

Обратите внимание! По данным Всемирного банка, убытки и потери в аграрном секторе Украины за период с февраля 2022 до декабря 2024 оцениваются почти в 84 миллиарда долларов. Отдельно ирригационный сектор понес ущерб на 1,6 миллиарда долларов. Уничтожены склады, фермы, многолетние насаждения, техника, продукция и тому подобное.