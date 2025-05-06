Какова стоимость пая в начале мая 2025 года

В течение прошлого 2024 года цены на землю сельскохозяйственного назначения постоянно росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. В конце прошлого года средняя стоимость земли по Украине несколько снизилась, однако весной рост цен на землю возобновился.

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В начале мая 2025 года средняя стоимость гектара земли в Украине составляет 72 149 гривен, что меньше, чем в конце апреля (86 655 гривен за гектар). Также это существенный рост по сравнению с началом года, когда средняя цена на землю составляла 54 642 гривны.

Министр аграрной политики и продовольствия делает ставку, что в последующие годы стоимость земли может вырасти примерно на 20%, ведь с момента открытия рынка земли 2021 года земля в Украине уже подорожала с 39 тысяч гривен за гектар до 46 тысяч гривен за гектар в 2024 году,

– отмечал в комментарии 24 Каналу адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Топ стоимости сместился на восток

Обычно наибольшая стоимость гектара земли на западе Украины. Однако в начале апреля самая высокая средняя цена в Днепропетровской области – 186 550 гривен за гектар. На втором и третьем месте Ивано-Франковская и Тернопольская области (153 492 и 131 485 гривен за гектар). Что интересно, Донецкая область заняла 5 место со средней стоимостью земли 92 777 гривен.

Обратите внимание! Самая дешевая земля сейчас в Николаевской области – 35 500 гривен за гектар. Немного дороже гектар земли стоит в Запорожской (36 634 гривны) и Херсонской областях (37 705 гривен).