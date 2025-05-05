Какие виды земель нельзя приватизировать
Юристы юридической компании Arzinger Марина Шарапа и Елена Юрец рассказали в комментарии 24 Каналу, что сейчас существует довольно много ограничений по передаче в частную собственность земли.
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В соответствии с положениями законодательства к землям коммунальной и государственной собственности, которые не могут быть приватизированными, относятся:
- земли общего пользования населенных пунктов (улицы, набережные, пляжи, парки, скверы, бульвары, кладбища и т.д.);
- земли под железными дорогами, дорогами, воздушного и трубопроводного транспорта;
- земли под объектами природно-заповедного фонда, например, дендрологические парки и зоологические парки, созданные до принятия Закона Украины "О природно-заповедном фонде", историко-культурного и оздоровительного назначения, имеющие особую экологическую, оздоровительную, научную, эстетическую и историко-культурную ценность;
- земли лесохозяйственного назначения, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых земельных участков общей площадью до 5 гектаров в составе угодий крестьянских, фермерских и других хозяйств;
- земли водного фонда, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых природных водоемов общей площадью до 3 гектаров;
- земельные участки, которые используются для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
- искусственно созданные земельные участки;
- земли атомной энергетики и космической системы;
- земли обороны;
- земельные участки зон отчуждения и безусловного отселения, загрязненные вследствие Чернобыльской катастрофы;
- земельные участки, закреплены за государственными учреждениями профессионального образования, профессионального предвысшего образования, высшего образования, в частности отраслевых академий наук.
Наряду с этим обращаем внимание, что во время действия военного положения запрещается бесплатная передача земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность.
Однако, как исключение, есть и такие случаи бесплатной передачи земельных участков в частную собственность:
- владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений);
- гражданам Украины, которым такие земельные участки были переданы в пользование до 1 января 2002 года.
Кто может получить в пользование земли прибрежных защитных полос
Для охраны водоемов от загрязнения и засорения и сохранения их водности вдоль рек, морей и вокруг озер, водохранилищ и других водоемов в пределах водоохранных зон выделяются земельные участки под прибрежные защитные полосы, сообщает "Экология право человек".
Что такое прибрежная защитная полоса
Земли, занятые прибрежными защитными полосами вдоль морей, рек и вокруг водоемов относятся к землям водного фонда.
В постоянное пользование земли водного фонда предоставляются водохозяйственным специализированным организациям, другим предприятиям, учреждениям и организациям, в которых созданы специализированные службы по уходу за водными объектами, прибрежными защитными полосами, полосами отвода, береговыми полосами водных путей, гидротехническими сооружениями и поддержанию их в надлежащем состоянии.
Важно! Право постоянного пользования землями водного фонда удостоверяется государственным актом, который выдается и регистрируется сельскими, поселковыми и городскими советами.