Почему площадь земельного участка уменьшилась

Многие владельцы паев или огородов сталкиваются с тем, что при оформлении права собственности площадь участка оказывается меньше, чем указано в старом сертификате на землю, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Причины уменьшения площади земельного участка могут быть довольно разнообразными:

Точные замеры с помощью GPS. Ранее площадь определяли примерно, часто без точных измерений. Современная геодезия использует спутниковые технологии, которые дают реальные цифры. Из-за этого выявляются расхождения.

Ранее площадь определяли примерно, часто без точных измерений. Современная геодезия использует спутниковые технологии, которые дают реальные цифры. Из-за этого выявляются расхождения. Погрешности старых документов. Сертификаты на землю выдавались в 90-х годах, часто без точного плана границ. Данные были ориентировочными, и сейчас исправляются на фактические.

Сертификаты на землю выдавались в 90-х годах, часто без точного плана границ. Данные были ориентировочными, и сейчас исправляются на фактические. Наложение участков. Во время уточнения границ может выясниться, что часть земли “накладывается” на соседний участок или на земли общего пользования. Их отрезают.

Во время уточнения границ может выясниться, что часть земли “накладывается” на соседний участок или на земли общего пользования. Их отрезают. Изъятие части участка. Иногда при уточнении оказывается, что часть земли занята дорогой, лесополосой или водным объектом. Такую площадь изымают.

Иногда при уточнении оказывается, что часть земли занята дорогой, лесополосой или водным объектом. Такую площадь изымают. Изменение кадастровой структуры. В отдельных случаях участки автоматически корректируются в соответствии с новыми кадастровыми планами и зонированием.

Как действовать в таких случаях

Прежде всего специалисты рекомендуют заказать подробную техническую документацию, чтобы четко видеть, где проходят границы. Далее необходимо проверить кадастровую карту и, возможно, инициировать согласование границ с соседями.

В любом случае не лишним будет проконсультироваться со специалистом. Иногда можно отстоять свою площадь в судебном порядке.

Важно! Уменьшение площади не всегда является ошибкой. Часто это результат уточнения реальной ситуации на местности.