Почему площадь земельного участка уменьшилась
Многие владельцы паев или огородов сталкиваются с тем, что при оформлении права собственности площадь участка оказывается меньше, чем указано в старом сертификате на землю, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".
Читайте также Цена пая в 2024 и 2025 годах: изменилась ли стоимость земли
Причины уменьшения площади земельного участка могут быть довольно разнообразными:
- Точные замеры с помощью GPS. Ранее площадь определяли примерно, часто без точных измерений. Современная геодезия использует спутниковые технологии, которые дают реальные цифры. Из-за этого выявляются расхождения.
- Погрешности старых документов. Сертификаты на землю выдавались в 90-х годах, часто без точного плана границ. Данные были ориентировочными, и сейчас исправляются на фактические.
- Наложение участков. Во время уточнения границ может выясниться, что часть земли “накладывается” на соседний участок или на земли общего пользования. Их отрезают.
- Изъятие части участка. Иногда при уточнении оказывается, что часть земли занята дорогой, лесополосой или водным объектом. Такую площадь изымают.
- Изменение кадастровой структуры. В отдельных случаях участки автоматически корректируются в соответствии с новыми кадастровыми планами и зонированием.
Как действовать в таких случаях
Прежде всего специалисты рекомендуют заказать подробную техническую документацию, чтобы четко видеть, где проходят границы. Далее необходимо проверить кадастровую карту и, возможно, инициировать согласование границ с соседями.
В любом случае не лишним будет проконсультироваться со специалистом. Иногда можно отстоять свою площадь в судебном порядке.
Важно! Уменьшение площади не всегда является ошибкой. Часто это результат уточнения реальной ситуации на местности.