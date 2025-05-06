Яка вартість паю на початку травня 2025 року

Протягом минулого 2024 року ціни на землю сільськогосподарського призначення постійно зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Наприкінці минулого року середня вартість землі по Україні дещо знизилась, однак навесні зростання цін на землю відновилося.

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На початку травня 2025 року середня вартість гектара землі в Україні становить 72 149 гривень, що менше, ніж наприкінці квітня (86 655 гривень за гектар). Також це істотне зростання порівняно з початком року, коли середня ціна на землю складала 54 642 гривні.

Міністр аграрної політики та продовольства робить ставку, що наступними роками вартість землі може зрости приблизно на 20%, адже з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні вже подорожчала з 39 тисяч гривень за гектар до 46 тисяч гривень за гектар 2024 року,

– зазначав у коментарі 24 Каналу адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Топ вартості змістився на схід

Зазвичай найбільша вартість гектара землі на заході України. Однак на початку квітня найвища середня ціна у Дніпропетровській області – 186 550 гривень за гектар. На другому та третьому місці Івано-Франківська та Тернопільська області (153 492 та 131 485 гривень за гектар). Що цікаво, Донецька область посіла 5 місце із середньою вартістю землі 92 777 гривень.

Зверніть увагу! Найдешевша земля наразі у Миколаївській області – 35 500 гривень за гектар. Трохи дорожче гектар землі коштує у Запорізькій (36 634 гривні) та Херсонській областях (37 705 гривень).