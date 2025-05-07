ФАО допоможе українським фермерам

План Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) щодо допомоги українським фермерам розрахований на 2025 – 2026 роки та передбачає надання допомоги понад 500 тисячам людей у вразливому становищі, передає 24 Канал із посиланням на ФАО. Після відновлення роботи постраждалі фермери зроблять внесок у забезпечення продовольчої безпеки країни.

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Організація ООН планує забезпечити агроресурсами найбільш уразливих сільських родин і малих фермерів, які постраждали внаслідок війни. Крім того, план передбачає очищення сільгоспугідь від вибухонебезпечних залишків.

Ним також передбачені багаторічні заходи з раннього відновлення, зокрема підтримка виробничого потенціалу, доступу до ринків та надання технічної допомоги.

Ми розпочинаємо реалізацію цього плану в момент, коли українські фермери, як і раніше, стикаються з величезними труднощами: від замінованих полів і знищеної інфраструктури до обмеженості доступу до ринків. Через План надзвичайного реагування та раннього відновлення на 2025–2026 роки ФАО продовжує підтримувати зусилля України щодо подолання наслідків війни, зокрема в сільських районах поблизу лінії фронту,

– зазначив в.о. керівника Представництва ФАО в Україні Мохаммед Азука.

Зверніть увагу! За даними Світового банку, збитки та втрати в аграрному секторі України за період з лютого 2022 до грудня 2024 оцінюються майже у 84 мільярди доларів. Окремо іригаційний сектор зазнав шкоди на 1,6 мільярда доларів. Знищені склади, ферми, багаторічні насадження, техніка, продукція тощо.