Какая ситуация сложилась в агросекторе Украины

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль представил статистику по результатам развития агросектора Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики. По его словам, "В прошлом году сектор агропереработки продемонстрировал тенденцию к росту".

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Виталий Коваль отметил, что наибольший прирост производства показали переработка фруктов и овощей (более 27%), а также производство масла, животных жиров и молочные продукты (рост около 13 – 14%). Еще один хороший показатель – производство мяса и мясных продуктов (3,8 миллиарда долларов) и переработка рыбы. Они уже превысили показатели 2021 года на 1,5% и 8,1% соответственно. Это свидетельствует об эффективной адаптации к новым реалиям.

Рост этих показателей также демонстрирует общий экспорт пищевых продуктов. В 2024 году он поднялся до 5,7 миллиарда долларов, что более чем на 20,8% больше, чем в 2023 году. Еще одна впечатляющая цифра – в 3,7 раза вырос экспорт мяса и мясных продуктов. Также на сегодня уже 60 украинских молочных заводов аккредитованы в ЕС.

Все это доказывает, что Украина уверенно движется от экспорта сырья к экспорту готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы шаг за шагом идем к цели Минагрополитики – превратить страну из аграрной в агроиндустриальную,

– добавил Коваль.

Обратите внимание! Также министр акцентировал и на дальнейших приоритетах в сфере агропереработки: это импортозамещение, развитие биоэнергетики, внедрение инновационных технологий, масштабирование инициативы "Покупай украинское" на международные рынки, а также дальнейшее наращивание экспорта украинской продукции.