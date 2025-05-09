На кордоні почали дезінфікувати транспорт, щоб не допустити ящур в Україну

У Євросоюзі наразі лютує дуже сильна епідемія ящура, розповсюджуючись і на країни, що межують з Україною. Українська влада здійснює заходи для запобігання проникненню хвороби в країну.

На кордоні з ЄС почали дезінфікувати транспорт

Щоб не допустити проникнення збудників ящуру та блутангу, які ширяться Європою, на територію України, фахівці Південного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на державному кордоні (ПМГУ) вживають комплексних профілактичних заходів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Kurkul.

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У період із 25 квітня по 1 травня 2025 року в пунктах пропуску Одеського регіону було проведено дезінфекцію 1 287 транспортних засобів, які перетинали державний кордон для запобігання поширенню ящуру.

Миття та обробка автотранспорту дезінфікуючими засобами на кордоні – це не формальність, а життєво необхідний захід. Він допомагає захистити українські господарства від спалахів епізоотій та запобігти економічним збиткам,

– повідомили в ПМГУ.

Важливо! Ця процедура є однією з ключових ланок біобезпеки, оскільки транспорт – один із найпоширеніших механічних переносників збудників інфекцій.