Велика Британія заборонила провозити м'ясо та "молочку" туристам з ЄС

У Великій Британії заборонили індивідуальним мандрівникам з ЄС провозити продукти в країну м'ясну та молочну продукцію. Заборону запровадили через спалах ящура, що шириться всією Європою.

Велика Британія заборонила ввозити продукцію тваринництва

Мандрівники більше не зможуть ввозити м'ясо великої рогатої худоби, овець, кіз та свиней, а також молочні продукти з країн ЄС до Великої Британії для особистого споживання, повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico. Будь-яка контрабанда, виявлена на кордоні, буде конфіскована, вилучена і знищена.

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Раніше цього року уряд заборонив особистий імпорт великої рогатої худоби, овець та інших м'ясних продуктів з Німеччини, Угорщини, Словаччини та Австрії у відповідь на підтверджені спалахи ящуру в цих країнах. Нові обмеження не стосуватимуться товарів, що надходять з Північної Ірландії, Джерсі, Гернсі та острова Мен.

Зверніть увагу! Хоча ящур не становить загрози для людей і у Великій Британії не зареєстровано жодного випадку захворювання, це високоінфекційна хвороба, яка створює значний ризик для британської сільськогосподарської галузі.

Міністр сільського господарства Британії Девід Цейхнер сказав: "Наш уряд зробить все можливе, щоб захистити британських фермерів від ящуру. Саме тому ми ще більше посилюємо захист, вводячи обмеження на особистий імпорт м'яса та молочних продуктів, щоб запобігти поширенню хвороби та захистити продовольчу безпеку Британії".

Посилення контролю є превентивним

Президент Національного союзу фермерів Том Бредшоу попередив, що "поки джерело ящуру в деяких частинах Європи залишається неідентифікованим, посилення прикордонного контролю є вкрай необхідним".

Уряд повинен переконатися, що пасажири знають про нові правила, а ті, хто бореться з нелегальним імпортом м'яса, в тому числі прикордонники, мають необхідні ресурси, щоб припинити цю практику,

– сказав він.

Бредшоу закликав до розробки "міжурядового плану з біозахисту", який має бути підтриманий інвестиціями, щоб закріпити обмеження на постійній законодавчій основі.