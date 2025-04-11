До кордонів України наблизилась хвороба ящур

Якщо ж збудник опиниться на український території, то це може завдати країні чимало проблем і збитків, передає 24 Канал з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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З огляду на те, що в сусідній країні нещодавно був зафіксований випадок ящуру, а в Україні ця хвороба не фіксувалась з 1988 року, спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області посилили заходи, щоб зменшити ризики поширення цього захворювання

– йдеться у повідомленні.

Станом на зараз українські спеціалісти районних державних лікарень ветеринарної медицини проводять роботу по профілактиці цього захворювання у загрозливій зоні у 10 кілометрів з країнами Європейського союзу. Зокрема проводиться клінічний огляд сприятливих до ящуру тварин (велика рогата худоба, дрібна рогата худоба, свині).

Українців попередили, що збудник ящуру вже впритул наблизився до кордонів нашої країни. Тому мешканців закликали не спостерігати, а діяти, щоб унеможливити потрапляння цього захворювання до України. Також громадянам пояснили, що саме тому проводиться дезінфекція автотранспорту на контрольно-пропускних пунктах.

Наголошуємо, що ящур – це небезпечне захворювання, що призводить до загибелі поголів’я свійських парнокопитних тварин та значних економічних збитків,

– наголосили у Держпродспоживслужбі.

Важливо! Хворих тварин наразі не виявлено. Водночас робота у цьому напрямку продовжується.