К границам Украины приблизилась болезнь ящур

Если же возбудитель окажется на украинский территории, то это может нанести стране немало проблем и убытков, передает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Учитывая то, что в соседней стране недавно был зафиксирован случай ящура, а в Украине эта болезнь не фиксировалась с 1988 года, специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области усилили меры, чтобы уменьшить риски распространения этого заболевания

– говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас украинские специалисты районных государственных больниц ветеринарной медицины проводят работу по профилактике этого заболевания в угрожающей зоне в 10 километров со странами Европейского союза. В частности проводится клинический осмотр благоприятных к ящуру животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи).

Украинцев предупредили, что возбудитель ящура уже вплотную приблизился к границам нашей страны. Поэтому жителей призвали не наблюдать, а действовать, чтобы исключить попадание этого заболевания в Украину. Также гражданам объяснили, что именно поэтому проводится дезинфекция автотранспорта на контрольно-пропускных пунктах.

Подчеркиваем, что ящур – это опасное заболевание, что приводит к гибели поголовья домашних парнокопытных животных и значительных экономических убытков,

– отметили в Госпродпотребслужбе.

Важно! Больных животных пока не обнаружено. В то же время работа в этом направлении продолжается.