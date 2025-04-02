Вспышки ящура обнаружили в Венгрии

В Венгрии подтвердили вторую вспышку ящура на ферме, где содержат более 3 тысяч молочных коров, в районе Дьёр-Мошон-Шопрон недалеко от границы с Австрией, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes. Ограничительная зона радиусом 10 километров вокруг очага болезни частично охватывает и территорию Австрии.

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Первые клинические признаки заболевания зафиксировали 25 марта, после чего лаборатория Национального управления безопасности пищевой цепи Венгрии подтвердила случай ящура.

Как противодействуют болезни

Для предотвращения дальнейшего распространения вируса ветеринарные службы оперативно начали экстренную вакцинацию скота в хозяйстве. Также решено выборочно выбраковать поголовье.

Кроме этого, на территории районов Дьер и Мошонмадяровар на 72 часа были введены строгие ограничения на перемещение восприимчивых к вирусу ящура видов животных. Запрещен выпас скота, а перевозки разрешены только для забоя на бойнях и только для животных, которые происходят из-за пределов ограничительной зоны.

Обратите внимание! Продолжается эпидемиологическое расследование, особое внимание уделено контактным фермам, которые могли иметь связь с очагом инфекции. На 26 марта ветеринарные службы протестировали 415 ферм Венгрии – все результаты оказались отрицательными.