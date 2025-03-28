Ящур передается через воздух

Власти Словакии подтвердили четвертую вспышку ящура, что еще больше укрепляет гипотезу о возможности дальнего воздушного распространения вируса, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ассоциацию производителей молока". Об этом свидетельствуют результаты расследования местных ветеринарных служб.

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Новый случай инфекции обнаружили на ферме с 279 головами крупного рогатого скота в районе Дунайская Стреда (регион Трнавский). Это территория, которая граничит с Венгрией и уже входит в зону ограничений, введенной после предыдущих вспышек. Выявление нового очага заставило власти корректировать границы ограничительных мер, расширив 3-километровую зону защиты и 10-километровую зону надзора.

По данным словацких специалистов, расположение нового очага совпадает с направлением течения реки Дунай, что может свидетельствовать о распространении вируса по воздуху на значительные расстояния. Именно эта гипотеза сейчас рассматривается как наиболее вероятная причина распространения болезни.