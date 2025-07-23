Черешня по 1500 гривень: звідки у 2025 році взялася така ціна на ягоду

Ціни на черешню цього року зросли у всій Європі до рекордних показників, які в українських супермаркетах сягали 1500 гривень. Вони були спричинені неврожаєм у Європі та світі.

У чому причина сильного здорожчання черешні?

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник в інтерв'ю ЦЕС зазначив, що черешня і так примхлива, а головна причина подорожчання ягоди це "абсолютно комплексний, страшенний неврожай", повідомляє 24 Канал.

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Неврожай – що в Туреччині, що в Узбекистані, що в Україні, що в Європі – скрізь. Більш-менш притомний врожай був у Греції, але скільки тої Греції? Вся Європа хотіла купувати її черешню, і ми там не дуже вже конкурентні як покупці,

– сказав експерт.

За словами Баштанника, у травні ціни на черешню були високими та доходили до 1500 гривень за кілограм.

Що то за черешня така? Оскільки попит на таку черешню в травні дуже малий, враховуючи ціну, і відсоток народу, навіть у Києві, який споживав таку черешню, десь до 0 наближається, то всі імпортери прекрасно розуміють, що такі позиції немає сенсу завозити машинними нормами – тонами, десятками тонн,

– розповів він.

Який механізм формування ціни

За словами фахівця, імпортери нішевого продукту, як батат, імбир, що в невеликих кількостях продаються, вантажать збірну машину переважно у Роттердамі, у Нідерландах. За його словами, Нідерланди – це хороший перевалковий хаб, куди з'їжджається вся екзотика для нас з усього світу і там це все фасується, відправляється по всій Європі.

Відповідно імпортер везе один піддон-палету того, того і в тому числі піддон черешні з Іспанії. Отже, це – купа посередників, перевалок і логістики на таку невелику кількість – вони сильно накручуються.

Тому що, наприклад, наскільки я знаю, ціна в Іспанії на черешню була – нехай 6 – 7 євро, тобто це не 1500 гривень. Це причина – не сезон,

– розповів експерт.

Цікаво! Баштанник навів приклад зі своєї практики: "Ми колись постачали таку ягоду, як жимолость, і поставили 300 кілограмів – продалося аж 3. Я сам бачив базу онлайн. 297 – списалося. Але воно там повинно бути. А відповідно, це все списання – теж має лягати в ціну, в собівартість. Тому – накрутка на накрутку, і отак воно все складається в 1500 гривень".