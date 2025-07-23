В чем причина сильного подорожания черешни?

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью ЦЭС отметил, что черешня и так капризная, а главная причина подорожания ягоды это "абсолютно комплексный, страшный неурожай", сообщает 24 Канал.

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Неурожай – что в Турции, что в Узбекистане, что в Украине, что в Европе – везде. Более-менее вменяемый урожай был в Греции, но сколько той Греции? Вся Европа хотела покупать ее черешню, и мы там не очень уж конкурентные как покупатели,

– сказал эксперт.

По словам Баштанника, в мае цены на черешню были высокими и доходили до 1500 гривен за килограмм.

Что это за черешня такая? Поскольку спрос на такую черешню в мае очень мал, учитывая цену, и процент народа, даже в Киеве, который потреблял такую черешню, где-то до 0 приближается, то все импортеры прекрасно понимают, что такие позиции нет смысла завозить машинными нормами – тонами, десятками тонн,

– рассказал он.

Какой механизм формирования цены

По словам специалиста, импортеры нишевого продукта, как батат, имбирь, что в небольших количествах продаются, грузят сборную машину преимущественно в Роттердаме, в Нидерландах. По его словам, Нидерланды – это хороший перевалочный хаб, куда съезжается вся экзотика для нас со всего мира и там это все фасуется, отправляется по всей Европе.

Соответственно импортер везет один поддон-палету того, того и в том числе поддон черешни из Испании. Так что, это – куча посредников, перевалок и логистики на такое небольшое количество – они сильно накручиваются.

Потому что, например, насколько я знаю, цена в Испании на черешню была – пусть 6 – 7 евро, то есть это не 1500 гривен. Это причина – не сезон,

– рассказал эксперт.

Интересно! Баштанник привел пример из своей практики: "Мы когда-то поставляли такую ягоду, как жимолость, и поставили 300 килограммов – продалось аж 3. Я сам видел базу онлайн. 297 – списалось. Но оно там должно быть. А соответственно, это все списание – тоже должно ложиться в цену, в себестоимость. Поэтому – накрутка на накрутку, и так оно все складывается в 1500 гривен".