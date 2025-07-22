Сколько стоят огурцы в июле

Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Однако если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%.

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В целом цены в овощном сегменте выросли с июня 2024 года на 24,2%. Стоимость огурцов примерно соответствует прошлогоднему уровню. Так, если в июле прошлого года огурцы в среднем стоили 43,55 гривны за килограмм, то в июле 2025 года средняя стоимость составляет 41,55 гривны за килограмм.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на огурцы в популярных сетях супермаркетов Украины: