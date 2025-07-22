Между изменениями климата и ростом цен прямая связь

По мнению ученых, экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, становятся главной причиной краткосрочных скачков цен на продукты питания во всем мире, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. К такому выводу пришли ученые в новом исследовании, которое провели в Барселонском суперкомпьютерном центре.

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По словам ученых, есть прямая связь между погодными аномалиями, такими как засухи или наводнения, и резким подорожанием отдельных пищевых продуктов. Например, в Европе цена на оливковое масло выросла на 50% из-за засухи в Испании в 2022 – 2023 годах. В Индии жара в мае прошлого года вызвала рост цен на лук на 89%.

Обратите внимание! Летняя жара в Южной Корее привела к подорожанию капусты на 70%, в Японии рис – почти на 50%, а в Китае цены на овощи выросли на 30%. В американских штатах Калифорния и Аризона овощи подорожали на 80% в ноябре 2022 года после длительных засух.

Большинство проблем вызвали сами же люди

Ведущий автор исследования Максимилиан Котц говорит, что многие из этих погодных явлений были "абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения" и вряд ли могли бы случиться в стабильном климате без влияния парниковых выбросов.

Экстремальные погодные условия обычно вызывают скачки цен на продукты через несколько месяцев после события. Исследователи предупреждают: подобные ситуации будут случаться все чаще и чаще из-за изменения климата.

Интересно! Высокие цены на продукты, вызванные погодными катастрофами, быстро распространяются по миру благодаря глобальной торговле. Так, в Великобритании шоколад подорожал из-за трехкратного роста стоимости какао после засух в Гане и Кот-д'Ивуаре.

По словам экспертов, дополнительно ситуацию ухудшают спекуляции на рынках и неудачные политические решения. Например, в 2010 году Россия после жары и пожаров прекратила экспорт пшеницы, что вызвало глобальный скачок цен и даже пищевые бунты в Мозамбике.

Важно! Уязвимыми к таким колебаниям являются страны, зависящие от импорта, в частности Великобритания. Но больше всего ценовые скачки поражают бедные домохозяйства, которые вынуждены экономить на продуктах.