Как изменились цены на овощи?

Цены на овощи в Украине изменились разнонаправленно, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Рост продаж моркови привело к снижению цен на нее (с 16 – 25 до 13 – 20 гривен за килограмм).

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В то же время, предложение белокочанной капусты продолжает оставаться низким, позволяя продавцам и дальше повышать цены (с 17 – 20 до 17 – 25 гривен за килограмм). По этой же причине росли цены на лук (с 9 – 17 до 11 – 20 гривен за килограмм). Огурец подорожал (с 23 – 30 до 28 – 50 гривен за килограмм), а цены на томат продолжили снижаться (с 30 – 50 до 25 – 50 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Начали дешеветь баклажан (с 70 – 100 до 40 – 50 гривен за килограмм) и перец "Белозерка" (с 60 – 70 до 53 – 60 гривен за килограмм). Цены на брокколи снизились (с 35 – 50 до 30 – 40 гривен за килограмм), а пекинская капуста продавалась дороже (с 12 – 25 до 23 – 27 гривен за килограмм). Вдвое подняли отпускные цены продавцы цветной капусты (с 10 – 30 до 45 – 60 гривен за килограмм).

Чеснока становится больше, и он дешевеет (с 70 – 130 до 60 – 120 гривен за килограмм), а цены на зелень, наоборот, растут.

Какие изменения на фруктово-ягодном рынке?

В фруктово-ягодном сегменте продолжается рост цен на черешню (с 150 – 200 до 180 – 220 гривен за килограмм) и землянику садовую (со 100 – 170 до 160 – 260 гривен за килограмм). Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались абрикос (с 80 – 120 до 110 – 150 гривен за килограмм) и вишня (с 105 – 150 до 120 – 165 гривен за килограмм). В то же время персик начал дешеветь (с 80 – 120 до 70 – 120 гривен за килограмм).

Интересно! Продолжают снижаться цены на малину (с 160 – 250 до 150 – 185 гривен за килограмм) и голубику (с 220 – 380 до 190 – 280 гривен за килограмм). Черная смородина подорожала (с 130 – 160 до 130 – 200 гривен за килограмм), а диапазон цен на ежевику и красную смородину расширился.

Появились первые ценовые предложения на яблоко нового урожая, правда, цены на него почти вдвое выше, чем в прошлом году (60 – 70 гривен за килограмм). На этом фоне несколько снизились цены на прошлогоднюю продукцию.

Важно! Также дешевле, чем неделей ранее, продавалась чем неделей ранее продавалась груша (с 80 – 85 до 70 – 85 гривен за килограмм). Рост предложения арбуза заставляло продавцов в очередной раз снижать отпускные цены (с 16 – 22 до 15 – 20 гривен за килограмм).