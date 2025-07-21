Як змінились ціни на овочі?

Ціни на овочі в Україні змінилися різноспрямовано, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Зростання продажів моркви призвело до зниження цін на неї (з 16 – 25 до 13 – 20 гривень за кілограм).

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Водночас, пропозиція білокачанної капусти продовжує залишатися низькою, дозволяючи продавцям і далі підвищувати ціни (з 17 – 20 до 17 – 25 гривень за кілограм). З цієї ж причини зростали ціни на цибулю (з 9 – 17 до 11 – 20 гривень за кілограм). Огірок подорожчав (з 23 – 30 до 28 – 50 гривень за кілограм), а ціни на томат продовжили знижуватись (з 30 – 50 до 25 – 50 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Почали дешевшати баклажан (з 70 – 100 до 40 – 50 гривень за кілограм) та перець "Білозерка" (з 60 – 70 до 53 – 60 гривень за кілограм). Ціни на броколі знизилися (з 35 – 50 до 30 – 40 гривень за кілограм), а пекінська капуста продавалася дорожче (з 12 – 25 до 23 – 27 гривень за кілограм). Вдвічі підняли відпускні ціни продавці цвітної капусти (з 10 – 30 до 45 – 60 гривень за кілограм).

Часнику стає більше, і він дешевшає (з 70 – 130 до 60 – 120 гривень за кілограм), а ціни на зелень, навпаки, зростають.

Які зміни на фруктово-ягідному ринку?

У фруктово-ягідному сегменті продовжується зростання цін на черешню (з 150 – 200 до 180 – 220 гривень за кілограм) та суницю садову (з 100 – 170 до 160 – 260 гривень за кілограм). Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися абрикос (з 80 – 120 до 110 – 150 гривень за кілограм) та вишня (з 105 – 150 до 120 – 165 гривень за кілограм). Водночас персик почав дешевшати (з 80 – 120 до 70 – 120 гривень за кілограм).

Цікаво! Продовжують знижуватися ціни на малину (з 160 – 250 до 150 – 185 гривень за кілограм) та лохину (з 220 – 380 до 190 – 280 гривень за кілограм). Чорна смородина подорожчала (з 130 – 160 до 130 – 200 гривень за кілограм), а діапазон цін на ожину та червону смородину розширився.

З'явилися перші цінові пропозиції на яблуко нового врожаю, щоправда, ціни на нього майже вдвічі вищі, ніж минулого року (60 – 70 гривень за кілограм). На цьому тлі дещо знизилися ціни на торішню продукцію.

Важливо! Також дешевше, ніж на тиждень раніше, продавалася груша (з 80 – 85 до 70 – 85 гривень за кілограм). Зростання пропозиції кавуна змушувало продавців вкотре знижувати відпускні ціни (з 16 – 22 до 15 – 20 гривень за кілограм).