Між змінами клімату і ростом цін прямий зв'язок

На думку вчених, екстремальні погодні явища, спричинені зміною клімату, стають головною причиною короткострокових стрибків цін на харчові продукти в усьому світі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times. Такого висновку дійшли вчені у новому дослідженні, яке провели в Барселонському суперкомп'ютерному центрі.

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За словами науковців, є прямий зв'язок між погодними аномаліями, такими як посухи чи повені, та різким подорожчанням окремих харчових продуктів. Наприклад, у Європі ціна на оливкову олію зросла на 50% через посуху в Іспанії у 2022 – 2023 роках. В Індії спека у травні минулого року спричинила зростання цін на цибулю на 89%.

Зверніть увагу! Літня спека у Південній Кореї призвела до здорожчання капусти на 70%, в Японії рис – майже на 50%, а в Китаї ціни на овочі зросли на 30%. В американських штатах Каліфорнія та Аризона овочі подорожчали на 80% у листопаді 2022 року після тривалих посух.

Більшість проблем спричинили самі ж люди

Провідний автор дослідження Максиміліан Котц говорить, що багато з цих погодних явищ були "абсолютно безпрецедентними з історичного погляду" і навряд чи могли б трапитися в стабільному кліматі без впливу парникових викидів.

Екстремальні погодні умови зазвичай спричиняють стрибки цін на продукти через кілька місяців після події. Дослідники попереджають: подібні ситуації траплятимуться дедалі частіше через зміну клімату.

Цікаво! Високі ціни на продукти, спричинені погодними катастрофами, швидко поширюються світом завдяки глобальній торгівлі. Так, у Великій Британії шоколад подорожчав через триразове зростання вартості какао після посух у Гані та Кот-д'Івуарі.

За словами експертів, додатково ситуацію погіршують спекуляції на ринках і невдалі політичні рішення. Наприклад, у 2010 році Росія після спеки і пожеж припинила експорт пшениці, що викликало глобальний стрибок цін і навіть харчові бунти в Мозамбіку.

Важливо! Вразливими до таких коливань є країни, що залежать від імпорту, зокрема Велика Британія. Але найбільше цінові стрибки вражають бідніші домогосподарства, які змушені економити на продуктах.